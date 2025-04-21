У Франції почали розслідування через погрозу теракту в Нотр-Дамі

Поліція Парижа розпочала розслідування після знайденого в Соборі Паризької Богоматері листа з погрозою влаштувати теракт.

Про це довідались видання Le Parisien та Le Figaro, пише "Європейська правда".

Уранці в суботу, 19 квітня, священнослужитель Нотр-Даму виявив на лавці в соборі аркуш паперу зі словами: "Пасхальна неділя, в соборі буде атака".

Відповідальний за безпеку в Нотр-Дамі не хотів, щоб втручалася поліція, але скориставшись тим, що собор був зачинений у другій половині суботи для підготовки до меси, привів кінологічну команду для проведення перевірок.

Перевірки закінчилися нічим, і пасхальна меса змогла продовжитися, як і було заплановано, того ж вечора.

Прокуратура Парижа на запит ЗМІ заявила про початок розслідування за фактом погрози злочином "проти особи, вчиненого за ознакою раси, етнічної приналежності, нації або релігії" і "розголошення неправдивої інформації з метою створення враження про небезпеку руйнування".

"На даному етапі немає жодних доказів, які б підтверджували реальність погроз", – додали в паризькій прокуратурі.

У грудні 2024 року Нотр-Дам був офіційно відкритий після кількарічної реконструкції.

Собор Паризької Богоматері, внесений до переліку світової спадщини ЮНЕСКО, у квітні 2019 року охопила пожежа, яка знищила його дах і шпиль. Після пожежі перші два роки потому тривала ліквідація наслідків та технічна підготовка до реставраційних робіт.