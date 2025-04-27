Дуда згадав про "особливий дух", коментуючи зустріч Зеленського з Трампом у Ватикані

Президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського на похороні Папи Римського Франциска, висловив сподівання, що "особливий дух" надихне на "нові ідеї" для завершення розв’язаної РФ війни.

Про це польський президент сказав у коментарі Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Як відомо, Зеленський заявив, що у його зустрічі з Трампом є потенціал стати історичною. У Білому домі також назвали зустріч дуже продуктивною.

"Я сподіваюся, що особливий дух, який там панує, може надихнути на нові рішення та ідеї, які допоможуть закінчити цю війну", – сказав Дуда.

Він також додав, що найшвидше завершення війни – в інтересах Польщі і поляків.

"В інтересах Польщі та поляків, щоб ця війна закінчилася справедливим миром, який також дасть нам гарантію спокою, щоб ми могли дійсно спокійно розвиватися, не боячись, що хтось нас нападе", – резюмував Дуда.

Варто зазначити, що після зустрічі з Зеленським у Римі Трамп розкритикував останні удари РФ по цивільних містах України і висловив сумнів, що Путін хоче завершити війну, а також пригрозив йому санкціями.