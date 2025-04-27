Дуда вспомнил об "особом духе", комментируя встречу Зеленского с Трампом в Ватикане

Президент Польши Анджей Дуда, комментируя встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского на похоронах Папы Римского Франциска, выразил надежду, что "особый дух" вдохновит на "новые идеи" для завершения развязанной РФ войны.

Об этом польский президент сказал в комментарии Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Как известно, Зеленский заявил, что у его встречи с Трампом есть потенциал стать исторической. В Белом доме также назвали встречу очень продуктивной.

"Я надеюсь, что особый дух, который там царит, может вдохновить на новые решения и идеи, которые помогут закончить эту войну", – сказал Дуда.

Он также добавил, что скорейшее завершение войны – в интересах Польши и поляков.

"В интересах Польши и поляков, чтобы эта война закончилась справедливым миром, который также даст нам гарантию спокойствия, чтобы мы могли действительно спокойно развиваться, не боясь, что кто-то на нас нападет", – резюмировал Дуда.

Стоит отметить, что после встречи с Зеленским в Риме Трамп раскритиковал последние удары РФ по гражданским городам Украины и выразил сомнение, что Путин хочет завершить войну, а также пригрозил ему санкциями.