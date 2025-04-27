В Естонії пообіцяли й надалі стримувати судна "тіньового флоту" РФ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що його країна продовжить співпрацю з країнами Балтійського і Північного морів для захисту довкілля і забезпечення безпеки морської та підводної інфраструктури у Фінській затоці.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника естонського МЗС наводить Postimees.

Тсахкна розповів, що після затримання в естонських водах нафтового танкера Kiwala з російського "тіньового флоту" судно усунуло серйозні недоліки, після чого йому дозволили продовжити рейс.

"Затримання суден російського тіньового флоту в Естонії і також нещодавно у Фінляндії показує, що дії таких суден не залишаються безкарними і що у нас є можливість їх зупиняти", – сказав він.

За словами Тсахкни, недоліки, пов'язані із затриманням судна, було усунуто, проведено інспекцію, і в результаті судно було звільнено.

"Цей випадок ще раз підтверджує, що в регістрах так званих країн зручного прапора є суттєві недоліки, дані не є надійними, а спілкування з ними проблематичне", – додав міністр.

Естонська операція із затримання танкера почалася 10 квітня, коли судно наблизилося до територіальних вод Естонії, і продовжилася, коли воно увійшло до них, близько 3 години ранку за місцевим часом у п'ятницю.

Нагадаємо, наприкінці березня Німеччина замінила екіпаж на нафтовому танкері Eventin з російського "тіньового флоту", який затримала в середині березня, і взяла під свій контроль судно, включно з його вантажем.