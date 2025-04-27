В Эстонии пообещали и в дальнейшем сдерживать суда "теневого флота" РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что его страна продолжит сотрудничество со странами Балтийского и Северного морей для защиты окружающей среды и обеспечения безопасности морской и подводной инфраструктуры в Финском заливе.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы эстонского МИД приводит Postimees.

Тсахкна рассказал, что после задержания в эстонских водах нефтяного танкера Kiwala из российского "теневого флота" судно устранило серьезные недостатки, после чего ему разрешили продолжить рейс.

"Задержание судов российского теневого флота в Эстонии и также недавно в Финляндии показывает, что действия таких судов не остаются безнаказанными и что у нас есть возможность их останавливать", – сказал он.

По словам Тсахкны, недостатки, связанные с задержанием судна, были устранены, проведена инспекция, и в результате судно было освобождено.

"Этот случай еще раз подтверждает, что в регистрах так называемых стран удобного флага есть существенные недостатки, данные не являются надежными, а общение с ними проблематично", – добавил министр.

Эстонская операция по задержанию танкера началась 10 апреля, когда судно приблизилось к территориальным водам Эстонии, и продолжилась, когда оно вошло в них, около 3 часов утра по местному времени в пятницу.

Напомним, в конце марта Германия заменила экипаж на нефтяном танкере Eventin из российского "теневого флота", который задержала в середине марта, и взяла под свой контроль судно, включая его груз.