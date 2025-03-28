Німеччина підтвердила конфіскацію затриманого танкера Eventin з "тіньового флоту" РФ

Німеччина замінила екіпаж на нафтовому танкері Eventin з російського "тіньового флоту", який затримала в середині березня, і взяла під свій контроль судно, включно з його вантажем.

Цю інформацію офіційно підтвердило німецьке Міністерство фінансів, передає "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Представник Мінфіну ФРН підтвердив, що судно Eventin із вантажем були "затримані митницею і згодом конфісковані".

"У результаті конфіскації федеральний уряд набув права власності на судно і вантаж, а в результаті зміни екіпажу тепер також взяв фактичний контроль над судном і вантажем", – зазначив речник.

Він не прокоментував, якими будуть подальші кроки щодо Eventin і вантажу, пославшись на "поточні митні заходи".

Судно Eventin під панамським прапором перевозило нафту з російського порту Усть-Луга у січні. Тоді на танкері стався збій, і його відбуксирували до німецького узбережжя.

Минулого тижня німецький журнал Spiegel повідомив, що Eventin перевозив 100 тисяч тонн нафти.

Конфіскація цього судна може стати першим випадком, коли країна Європейського Союзу зробила такий крок з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Німеччина, як і інші країни ЄС, запровадили торговельні санкції проти російських нафтових танкерів, що належать до "тіньового флоту".