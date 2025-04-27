У Вільнюсі спалахнула масштабна пожежа на сміттєпереробному заводі

В литовській столиці Вільнюсі зранку у неділю, 27 квітня, спалахнула масштабна пожежа на сміттєпереробному заводі "Energesman".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Представниця литовської поліції підтвердила, що в неділю вранці на заводі спалахнуло сміття.

"Нам повідомили про пожежу о 7:52. На місці працюють численні сили пожежної та рятувальної служб, поки більше інформації немає, пожежу гасять", – заявила представниця поліції.

LRT

LRT

За попередніми даними, всередині заводу – сильне задимлення, горить сама будівля.

Пожежа виникла всередині двоповерхової будівлі, де, за словами охоронця, який звернувся до служб, людей не було.

Крім того, жителі Вільнюса отримали сповіщення від екстрених служб про можливе підвищення рівня шкідливих речовин у повітрі.

Жителів закликали не перебувати на вулиці і щільно закрити вікна.

Представниця Національного центру громадського здоров'я Вілда Байоріунієна зазначила, що дим від пожежі може бути небезпечним для здоров'я.

"Якщо ви перебуваєте на вулиці і бачите темний дим, відчуваєте специфічний запах, відійдіть у бік проти вітру, щоб дим не потрапив на вас. Мешканцям, які проживають ближче до місця пожежі, рекомендується не виходити на вулицю, залишатися в будинку і не відкривати вікна та двері", – сказала вона.

Нагадаємо, у чеській столиці Празі нещодавно гасили масштабну пожежу на полігоні з пластиком.

А в Німеччині на початку квітня сталася масштабна пожежа на заводі з виробництва пластмас.