В Вильнюсе вспыхнул масштабный пожар на мусороперерабатывающем заводе
Новости — Воскресенье, 27 апреля 2025, 10:29 —
В литовской столице Вильнюсе утром в воскресенье, 27 апреля, вспыхнул масштабный пожар на мусороперерабатывающем заводе "Energesman".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.
Представительница литовской полиции подтвердила, что в воскресенье утром на заводе вспыхнул мусор.
"Нам сообщили о пожаре в 7:52. На месте работают многочисленные силы пожарной и спасательной служб, пока больше информации нет, пожар тушат", – заявила представитель полиции.
По предварительным данным, внутри завода – сильное задымление, горит само здание.
Пожар возник внутри двухэтажного здания, где, по словам охранника, который обратился в службы, людей не было.
Кроме того, жители Вильнюса получили оповещение от экстренных служб о возможном повышении уровня вредных веществ в воздухе.
Жителей призвали не находиться на улице и плотно закрыть окна.
Представительница Национального центра общественного здоровья Вилда Байориуниена отметила, что дым от пожара может быть опасным для здоровья.
"Если вы находитесь на улице и видите темный дым, чувствуете специфический запах, отойдите в сторону против ветра, чтобы дым не попал на вас. Жителям, проживающим ближе к месту пожара, рекомендуется не выходить на улицу, оставаться в доме и не открывать окна и двери", – сказала она.
Напомним, в чешской столице Праге недавно тушили масштабный пожар на полигоне с пластиком.
А в Германии в начале апреля произошел масштабный пожар на заводе по производству пластмасс.