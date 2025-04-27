В Вильнюсе вспыхнул масштабный пожар на мусороперерабатывающем заводе

В литовской столице Вильнюсе утром в воскресенье, 27 апреля, вспыхнул масштабный пожар на мусороперерабатывающем заводе "Energesman".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Представительница литовской полиции подтвердила, что в воскресенье утром на заводе вспыхнул мусор.

"Нам сообщили о пожаре в 7:52. На месте работают многочисленные силы пожарной и спасательной служб, пока больше информации нет, пожар тушат", – заявила представитель полиции.

LRT

LRT

По предварительным данным, внутри завода – сильное задымление, горит само здание.

Пожар возник внутри двухэтажного здания, где, по словам охранника, который обратился в службы, людей не было.

Кроме того, жители Вильнюса получили оповещение от экстренных служб о возможном повышении уровня вредных веществ в воздухе.

Жителей призвали не находиться на улице и плотно закрыть окна.

Представительница Национального центра общественного здоровья Вилда Байориуниена отметила, что дым от пожара может быть опасным для здоровья.

"Если вы находитесь на улице и видите темный дым, чувствуете специфический запах, отойдите в сторону против ветра, чтобы дым не попал на вас. Жителям, проживающим ближе к месту пожара, рекомендуется не выходить на улицу, оставаться в доме и не открывать окна и двери", – сказала она.

Напомним, в чешской столице Праге недавно тушили масштабный пожар на полигоне с пластиком.

А в Германии в начале апреля произошел масштабный пожар на заводе по производству пластмасс.