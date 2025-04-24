Фінляндія заперечила плани спільно закупити бойові машини з нордичними країнами

Фінляндія не розглядає можливість спільної закупівлі бойових машин піхоти CV90 спільно з Швецією Норвегією і Литвою, як це нещодавно анонсував шведський премʼєр Ульф Крістерссон.

Про це представник фінського Міністерства оборони сказав у коментарі Helsingin Sanomat, повідомляє "Європейська правда".

В апараті міністра оборони Фінляндії Антті Хяккянена сказали журналістам, що плану чи проєкту спільної закупівлі військової техніки з нордичними країнами не існує, утримавшись від подробиць.

Цього тижня шведський прем'єр-міністр заявив, що Фінляндія, Норвегія, Швеція і Литва планують спільно закупити сотні бойових машин CV90.

Крістерссон тоді говорив, що йдеться про "сотні одиниць" техніки, а відповідний меморандум про наміри мають підписати навесні 2025 року.

CV90 виробляється шведською філією британської BAE Systems – найбільшої в Європі оборонної компанії.

Нагадаємо, Латвія уклала з іспанською компанією GDELS-Santa Bárbara Sistemas договір на постачання Національним збройним силам 42 бойових машин піхоти ASCOD загальною вартістю 373 млн євро.

Повідомляли також, що Данія оголосила про контракт на закупівлю 130 бронетранспортерів Patria, що виробляються у Фінляндії.