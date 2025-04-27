В Литве заявили о намерениях производить шведские бронемашины CV90

Около трети шведских боевых машин пехоты CV90, которые намерены закупить страны Северной Европы и Балтии, планируют собирать в Литве.

Об этом заявил литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, которого цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

По его словам, предварительная договоренность заключается в том, чтобы около 30 процентов бронемашин пехоты CV90 могли собирать в Литве.

"То есть чтобы в цепочку поставок были включены литовские предприятия", – заявил премьер-министр Литвы.

В целом страны Северной Европы и Балтии совместно планируют закупить в общей сложности около тысячи боевых машин пехоты, добавил Палуцкас.

"Литве достанется около сотни, но ожидается, что в процессе производства всей тысячи примет участие и литовский бизнес", – отметил он.

Палуцкас также добавил, что шведская оборонная промышленность рассматривает предложение о строительстве в Литве оружейных заводов, часть продукции которых оставалась бы в стране.

"Шведской оборонной промышленности предложили, чтобы она вместе с государством присоединилась к совместным проектам по строительству определенных оборонных заводов и фабрик, где производилось бы современное оружие, часть которого поступала бы на наши склады, а часть продавалась бы на рынке. Они рассматривают это предложение", – рассказал глава правительства Литвы.

Ранее шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что Финляндия, Норвегия, Швеция и Литва планируют совместно закупить сотни боевых машин CV90.

Кристерссон тогда говорил, что речь идет о "сотнях единиц" техники, а соответствующий меморандум о намерениях должны подписать весной 2025 года.

В то же время в Финляндии заявили, что не рассматривают возможность совместной закупки боевых машин пехоты CV90 совместно со Швецией Норвегией и Литвой.