Разведка Британии рассказала, как РФ вербует иностранцев на войну против Украины

Разведка Великобритании посвятила свой последний обзор тому, как Россия вербует иностранцев в ряды своих вооруженных сил для участия в развязанной ею войне против Украины.

Соответствующий обзор опубликован в Х британского Министерства обороны, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, период с апреля 2023 года по конец мая 2024 года для участия в войне РФ набрала в Москве более 1500 иностранных граждан, согласно недавнему исследованию независимого российского СМИ "Важные истории".

Сообщается, что наибольшее количество добровольцев прибыло из стран Южной и Восточной Азии (771 человек), за ними следуют бывшие советские республики (523 человека) и Африка (72 человека).

В разведке предполагают, что вербовка иностранных граждан в российскую армию имеет в основном несистемный характер.

В обзоре отмечают, что большинство привлекают финансовые стимулы и потенциальная возможность получения российского гражданства.

"Скорее всего, многих иностранных граждан набирают именно через Москву благодаря более высоким бонусам за подписание контрактов и относительной международной доступности города", – говорится в обзоре.

В разведке добавили, что иностранцы почти наверняка составляют очень небольшую долю от общего количества новобранцев Вооруженных сил России, при этом основной акцент делается на набор внутри страны.

"Тем не менее, определенный набор иностранных граждан, почти наверняка, будет продолжаться в среднесрочной перспективе, поскольку Россия сохраняет текущую стратегию вербовки, направленную на восполнение тяжелых потерь на поле боя без прибегания ко второй волне мобилизации", – резюмировали в обзоре.

Напомним, предыдущий обзор британская разведка посвятила последнему массированному ракетному удару РФ по Украине.

Между тем в разведывательном центре Сил обороны Эстонии считают, что Россия продолжает войну на истощение и истощает военные ресурсы Украины, признаков подготовки к потенциальному перемирию нет.