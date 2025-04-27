У Вільнюсі протестують проти запланованого податку на нерухомість

У Вільнюсі зібралась акція протесту через пропозицію уряду розширити податок на нерухомість.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У центрі литовської столиці вдень у неділю зібралися сотні людей, щоб висловити незгоду з намірами уряду розширити податок на нерухомість. Організатори заявили, що очікують до 10 тисяч учасників.

D. Umbrasas / LRT

Причиною стала пропозиція Міністерства фінансів розширити податок на нерухомість та обкладати 0,1% від ринкової вартості власників об’єктів нерухомості, що коштує від 40 тисяч до 200 тисяч євро, 0,2% – вартістю до 400 євро, 0,5% – вартістю до 600 євро, 1% – дорожчу. Нововведення будуть стосуватися усіх типів нерухомості, у тому числі садів та гаражів.

У разі коли об’єкт перебуває у власності 2 осіб, оподаткуванню підлягатимуть об’єкти, дорожчі 80 тисяч євро. Також міністерство передбачає зменшення ставки податку для першого придбаного житла на 50%, якщо його вартість не більша 450 тисяч євро.

Наразі діє прогресивне оподаткування зі ставкою від 0,5% до 2%, але лише для об’єктів вартістю від 150 тисяч євро, а для багатодітних родин оподаткування починається лише для нерухомості вартістю від 200 тисяч.

Учасники протесту вважають ідею несправедливою, зокрема через те, що йдеться про вже придбану власність.

У Соціально-демократичній партії Німеччини, яка завершує формування уряду разом з переможцями виборів ХДС-ХСС, не виключили підвищення податків під час каденції новообраного Бундестагу.

В Естонії виступали з ідеєю спецподатку для покриття витрат на захист інфраструктури на Балтійському морі.