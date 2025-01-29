В Естонії пропонують спецподаток, щоб покрити витрати на захист інфраструктури на Балтиці

В Естонії допустили, що судноплавним компаніям, можливо, доведеться платити за користування Балтійським морем, щоб покрити високі витрати на захист підводних кабелів.

Про це заявив у середу міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами Певкура, крім патрулювання, країни розглядають й інші заходи щодо захисту кабелів, включно зі встановленням датчиків для виявлення якорів, які протягують морським дном, або облаштуванням оболонок чи стін навколо кабелів.

Але все це коштуватиме недешево, і незалежно від того, хто буде за це платити – країни або кабельні оператори – споживачі можуть зрештою залишитися в програші за рахунок підвищення податків або вартості комунальних послуг, додав він.

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Естонський міністр зазначив, що іншою опцією є стягнення податку з суден, що проходять через Балтійське море.

"Припустимо, коли ви їдете в аеропорт, у вас є збір за посадку, є збір аеропорту, і це оплачується у квитку. Тож в один момент, можливо, ми побачимо, що під час проходження через данські протоки компанії платитимуть за це, тому що це, по суті, страховий збір за пошкодження кабелів", – сказав Певкур.

Він додав, що на столі є різні варіанти, і що країнам доведеться знайти спільне рішення.

Коментуючи останній інцидент з пошкодженням оптоволоконного кабелю між Латвією та Швецією, Певкур сказав, що, хоча офіційні розслідування тривають, серія інцидентів вказує на скоординовані дії кораблів, які є частиною "тіньового флоту" Росії.

Як відомо, шведська прокуратура в неділю 26 січня ввечері оголосила про початок розслідування щодо можливої диверсії після пошкодження підводного оптоволоконного кабелю, що з'єднує Латвію зі шведським островом Готланд.

У центрі уваги розслідування опинився балкер Vezhen, який пройшов повз оптоволоконний кабель о 00:45 за Гринвічем у неділю, 26 січня.

Шведська прокуратура видала ордер на затримання судна в Балтійському морі. У понеділок, 27 січня, представники шведської влади піднялися на борт арештованого судна.