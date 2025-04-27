В Вильнюсе протестуют против запланированного налога на недвижимость

В Вильнюсе собралась акция протеста из-за предложения правительства расширить налог на недвижимость.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В центре литовской столицы днем в воскресенье собрались сотни людей, чтобы выразить несогласие с намерениями правительства расширить налог на недвижимость. Организаторы заявили, что ожидают до 10 тысяч участников.

D. Umbrasas / LRT

Причиной стало предложение Министерства финансов расширить налог на недвижимость и облагать 0,1% от рыночной стоимости владельцев объектов недвижимости стоимостью от 40 тысяч до 200 тысяч евро, 0,2% – стоимостью до 400 евро, 0,5% – стоимостью до 600 евро, 1% – более дорогих. Нововведения коснутся всех типов недвижимости, в том числе садов и гаражей.

В случае, если объект находится в собственности 2 человек, налогообложению подлежат объекты, дороже 80 тысяч евро. Также министерство предусматривает уменьшение ставки налога для первого приобретенного жилья на 50%, если его стоимость не превышает 450 тысяч евро.

Сейчас действует прогрессивное налогообложение со ставкой от 0,5% до 2%, но только для объектов стоимостью от 150 тысяч евро, а для многодетных семей налогообложение начинается только для недвижимости стоимостью от 200 тысяч.

Участники протеста считают идею несправедливой, в частности потому, что речь идет об уже приобретенной собственности.

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