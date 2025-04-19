Німецькі есдеки, що увійдуть до коаліції, не виключають підвищення податків

У Соціально-демократичній партії Німеччини, яка завершує формування уряду разом з переможцями виборів ХДС-ХСС, не виключили підвищення податків під час каденції новообраного Бундестагу.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Лідер СДПН Ларс Клінгбайль сказав, що "не виключає" підвищення податків.

"Наша першочергова мета – посилити Німеччину та Європу. А щоб зробити це, на це потрібно мати фінансові ресурси. У буремні часи нічого не можна категорично відкидати – інакше ви самі собі створюєте непотрібні обмеження", – сказав Клінгбайль у спілкуванні з групою німецьких ЗМІ.

У коаліційній угоді немає згадки про піщвищення податків, але й не задекларовано, що партії однозначно не планують цього.

Раніше лідер ХДС Фрідріх Мерц, який скоріш за все стане новим канцлером, відкидав плани підвищення податків.

"У нас є коаліційна угода, і там не йдеться про підвищення податків. І їх не буде", – коментував він. Проте далі Мерц додав, що у такій невизначеній ситуації як зараз краще "ніколи не казати ніколи".

Раніше у партії Шольца закликали майбутніх коаліційних партнерів до спільного рішення щодо Taurus.

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