У Франції напали на двох помічників депутатів від ультраправих

Двоє помічників депутатів від правопопулістського "Національного об’єднання" зазнали нападу під час розклеювання агітації в одному з міст на півночі країни.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Інцидент стався вдень у суботу у місті Мо, що на схід від Парижа. Двоє помічників депутатів від "Нацоб’єднання", чоловік і жінка віком 23 і 24 роки, зазнали нападу, коли розклеювали матеріали на підтримку партії на замовлених бордах.

До них підійшов чоловік і почав говорити, що у цьому кварталі "не буде Національного об’єднання" і вони мають негайно зняти свої афіші, та назвав партію "фашистською". Після того ситуація загострилась, підійшло більше людей, помічник-юнак отримав удар в обличчя. У помічниці-дівчини відібрали телефон.

У прокуратурі Мо повідомили, що нападників – загалом чотирьох осіб – ідентифікували і затримали. Двоє осіб вже були відомі поліції через численні проблеми з законом.

Неофіційно журналісти дізналися, що їх звати Аммар, Мохамед і Сліман, їм від 36 до 48 років. Судовий розгляд очікувано відбудеться у понеділок.

У п’ятницю на півдні Франції сталося вбивство вірянина у мечеті, підозрюваний – 20-річний француз. Президент Емманюель Макрон засудив напад та заявив, що в країні не будуть толерувати релігійної нетерпимості.

Нагадаємо, очільник ультраправої французької партії "Національне обʼєднання" Жордан Барделла заявив, що готовий замінити Марін Ле Пен у президентських перегонах 2027 року, якщо її через судовий вирок не допустять до виборів.