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Макрон засудив вбивство вірянина у мечеті

Новини — Неділя, 27 квітня 2025, 18:13 — Марія Ємець

Президент Франції Емманюель Макрон засудив вбивство, що сталося напередодні у мечеті на півдні країни.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Макрон відреагував на смертельний інцидент у мечеті містечка Ля Гран-Комб на півдні країни, у департаменті Гард, де вбили молодого вірянина. 

Президент висловив співчуття родині загиблого і його одновірцям. 

"Расизму та ненависті на грунті віри ніколи не буде місця у Франції. Свобода віросповідання  є недоторканною", – заявив Емманюель Макрон. 

Вбивство сталося ще у п’ятницю, вірянину завдали численних ножових поранень. 20-річного підозрюваного, француза на ім’я Олів’є, ще не затримали. 

У прокуратурі заявили, що не відкидають жодних версій, у тому числі про дії на ґрунті релігійної нетерпимості, проте мотив нападника на цьому етапі невідомий. 

Прем’єр Франсуа Байру відреагував у суботу, засудивши прояви ісламофобії. 

Через вбивство у неділю 27 квітня організовують пам’ятну ходу за присутності родини загиблого. На площі Республіки у Парижі ввечері збирають демонстрацію з гаслами проти ісламофобії. 

Нагадаємо, наприкінці лютого британське The Guardian з’ясувало, що пов'язані з РФ Telegram-канали пропонують плату за напади на мечеті у Британії.

Також у лютому у Швеції чоловіка визнали винним у злочині на ґрунті ненависті через спалення Корану.

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Франція
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