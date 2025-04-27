Макрон засудив вбивство вірянина у мечеті

Президент Франції Емманюель Макрон засудив вбивство, що сталося напередодні у мечеті на півдні країни.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Макрон відреагував на смертельний інцидент у мечеті містечка Ля Гран-Комб на півдні країни, у департаменті Гард, де вбили молодого вірянина.

Президент висловив співчуття родині загиблого і його одновірцям.

"Расизму та ненависті на грунті віри ніколи не буде місця у Франції. Свобода віросповідання є недоторканною", – заявив Емманюель Макрон.

Вбивство сталося ще у п’ятницю, вірянину завдали численних ножових поранень. 20-річного підозрюваного, француза на ім’я Олів’є, ще не затримали.

У прокуратурі заявили, що не відкидають жодних версій, у тому числі про дії на ґрунті релігійної нетерпимості, проте мотив нападника на цьому етапі невідомий.

Прем’єр Франсуа Байру відреагував у суботу, засудивши прояви ісламофобії.

Через вбивство у неділю 27 квітня організовують пам’ятну ходу за присутності родини загиблого. На площі Республіки у Парижі ввечері збирають демонстрацію з гаслами проти ісламофобії.

Нагадаємо, наприкінці лютого британське The Guardian з’ясувало, що пов'язані з РФ Telegram-канали пропонують плату за напади на мечеті у Британії.

Також у лютому у Швеції чоловіка визнали винним у злочині на ґрунті ненависті через спалення Корану.