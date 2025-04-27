Лідер ультраправих Франції готовий замінити Ле Пен у президентських перегонах

Очільник ультраправої французької партії "Національне обʼєднання" Жордан Барделла заявив, що готовий замінити Марін Ле Пен у президентських перегонах 2027 року, якщо її не допустять до виборів через судовий вирок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Барделла сказав в інтерв’ю Le Parisien.

За словами лідера ультраправих, він вважає себе очевидним кандидатом у президенти, якщо Ле Пен не балотуватиметься.

"Наразі нам необхідно залишатися єдиними і згуртованими. Немає жодної двозначності в тому, що Марін Ле Пен є моїм кандидатом, і якщо завтра їй не дозволять балотуватися, я можу вам сказати, що я буду її кандидатом. Я не можу висловитися чіткіше", – підкреслив Барделла.

Водночас він додав, що "Нацоб’єднання" вживатиме усіх можливих засобів, щоб довести невинуватість Ле Пен і оскаржити її вирок.

Також Барделла розповів, що готується обійняти посаду прем’єр-міністра, якщо Ле Пен допустять до виборів і вона стане президентом.

"Я працюю і готуюся. Від потенційного прем'єр-міністра, як і від кандидата в президенти, очікують більш-менш схожих якостей. Посади різні. Але здатність об'єднувати, слухати, розуміти французів – це завдання, які я поставив перед собою кілька місяців тому", – додав він.

Нагадаємо, 31 березня паризький суд визнав винними Ле Пен та ще 26 людей, зокрема вісьмох євродепутатів французького "Національного об’єднання", у розкраданні публічних коштів у справі про фіктивних помічників у Європарламенті.

Ле Пен, серед іншого, на 5 років заборонили обиратися на виборні посади, що ставить під питання її участь у президентських виборах 2027 року.

Водночас Апеляційний суд Парижа вже заявив, що винесе рішення влітку 2026 року, а це означає, що Ле Пен ще має шанс балотуватися, якщо вирок буде скасовано або змінено.

Ле Пен, яка наразі є найпопулярнішою кандидаткою на посаду президента Франції, назвала вирок суду "політичним рішенням" і пообіцяла продовжувати президентську кампанію 2027 року.

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