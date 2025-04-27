Во Франции напали на двух помощников депутатов от ультраправых

Двое помощников депутатов от правопопулистского "Национального объединения" подверглись нападению во время расклейки агитации в одном из городов на севере страны.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел днем в субботу в городе Мо, что восточнее Парижа. Двое помощников депутатов от "Нацобъединения", мужчина и женщина в возрасте 23 и 24 лет, подверглись нападению, когда расклеивали материалы в поддержку партии на заказанных бордах.

К ним подошел мужчина и начал говорить, что в этом квартале "не будет Национального объединения" и они должны немедленно снять свои афиши, а также назвал партию "фашистской". После этого ситуация обострилась, подошло больше людей, помощник-юноша получил удар в лицо. У помощницы-девушки отобрали телефон.

В прокуратуре Мо сообщили, что нападавшие – всего четыре человека – идентифицированы и задержаны. Двое из них уже были известны полиции из-за многочисленных проблем с законом.

Неофициально журналисты узнали, что их зовут Аммар, Мохамед и Слиман, им от 36 до 48 лет. Судебное разбирательство, как ожидается, состоится в понедельник.

В пятницу на юге Франции произошло убийство верующего в мечети, подозреваемый – 20-летний француз. Президент Эмманюэль Макрон осудил нападение и заявил, что в стране нет места религиозной нетерпимости.

Напомним, глава ультраправой французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что готов заменить Марин Ле Пен в президентской гонке 2027 года, если ее из-за судебного приговора не допустят к выборам.