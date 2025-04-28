В МЗС РФ розповіли про "продуктивну" розмову Рубіо з Лавровим

Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з главою російського МЗС Сергєєм Лавровим, ключовою темою якої стала розв’язана РФ війна проти України.

Про це йдеться в заяві МЗС РФ, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням російського відомства, у Рубіо з Лавровим відбувся "продуктивний обмін думками щодо ключових аспектів російсько-американського політичного діалогу".

"У розвиток бесіди...Путіна, що відбулася 25 квітня, зі спецпосланцем президента США Віткоффом міністр і держсекретар наголосили на важливості консолідації передумов, що складаються, для початку переговорів з метою узгодження надійного шляху до довгострокового стійкого миру", – йдеться у заяві МЗС РФ.

Також, за даними міністерства, "порушувалися також деякі інші міжнародні питання".

Сам Рубіо раніше Рубіо заявив, що найближчий тиждень буде "критично важливим" для рішення США з приводу того, чи продовжувати намагання зупинити війну між РФ і Україною.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що господар Кремля має "припинити стріляти і укласти угоду".