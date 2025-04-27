Рубіо заявив про "ключовий" тиждень для рішення, чи продовжувати переговори довкола України

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчий тиждень буде "критично важливим" для рішення Штатів з приводу того, чи продовжувати намагання зупинити війну між РФ і Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Рубіо сказав у програмі NBC News.

Держсекретар заявив, що перспективи якоїсь домовленості щодо припинення російсько-української війни "ближче ніж будь-коли за останні три роки, але ми все ще не там".

Він не став відповідати, скільки часу у Трампа ще "готові дати" Україні і Росії на досягнення якоїсь мирної угоди.

"Було б неправильно визначати конкретну дату… Президент витратив на це дуже багато часу та енергоії, і я думаю, що ми наблизили сторони ближче, ніж вони були довгий час, але ми все ще не там", – сказав Марко Рубіо.

"Думаю, це буде критичний тиждень. Це буде справді дуже важливий тиждень, протягом якого ми повинні будемо визначитися, чи це ті спроби, в яких ми хочемо продовжити брати участь, чи нам час змістити фокус на деякі інші питання які так само, якщо не більш важливі", – заявив держсекретар.

Він зазначив, що "бачить підстави для оптимізму, але звісно є підстави і для реалізму".

Нагадаємо, 26 квітня президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп перетнулися у Ватикані, куди десятки світових лідерів з’їхалися віддати останню шану Папі Римському Франциску.

Зеленський заявив, що у його зустрічі з Трампом є потенціал стати історичною. У Білому домі також назвали зустріч дуже продуктивною.

Того ж дня Трамп розкритикував останні удари Росії по українських містах і висловив сумнів, що господар Кремля Владімір Путін хоче завершити війну, а також пригрозив йому санкціями.