В МИД РФ рассказали о "продуктивном" разговоре Рубио с Лавровым

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым, ключевой темой которого стала развязанная РФ война против Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению российского ведомства, у Рубио с Лавровым состоялся "продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога".

"В развитие состоявшейся 25 апреля беседы...Путина со спецпосланником президента США Уиткоффом министр и госсекретарь подчеркнули важность консолидации складывающихся предпосылок для начала переговоров с целью согласования надежного пути к долгосрочному устойчивому миру", – говорится в заявлении МИД РФ.

Также, по данным министерства, "затрагивались также некоторые другие международные вопросы".

Сам Рубио ранее Рубио заявил, что ближайшая неделя будет "критически важной" для решения США по поводу того, продолжать ли попытки остановить войну между РФ и Украиной.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что хозяин Кремля должен "прекратить стрелять и заключить сделку".