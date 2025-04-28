Лідер демократів у Сенаті: підхід Трампа до війни в Україні показує слабкість США

Лідер демократичної меншості у Сенаті США Чак Шумер засудив підхід адміністрації президента Дональда Трампа до війни РФ проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву сенатора наводить Politico.

Шумер переконаний, що своїми діями Трамп ставить під загрозу стосунки з європейськими союзниками і робить США "слабкими" перед противниками.

Він попередив, що стратегія Трампа може заохотити ворогів країни, таких як Китай та Іран.

"Найгірше те, що це ознака слабкості Сполучених Штатів. Це сигнал для всіх диктаторів у Китаї, Північній Кореї та Ірані, що якщо ви виступите проти Трампа, ви отримаєте те, що хочете", – зазначив Шумер.

За його словами, "було б моральною трагедією підвести Зеленського" і відмовитися від переговорів про перемир'я. Однак, як вважає Шумер, президент Трамп "рухається в цьому напрямку".

Нагадаємо, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані Трамп розкритикував останні удари Росії по українських містах і висловив сумнів, що господар Кремля Путін хоче завершити війну, а також пригрозив йому санкціями.

Згодом Трамп сказав, що Путін має припинити бойові дії і укласти мирну угоду.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчий тиждень буде "критично важливим" для рішення Штатів з приводу того, чи продовжувати намагання зупинити війну між РФ і Україною.