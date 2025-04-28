Лидер демократов в Сенате: подход Трампа к войне в Украине показывает слабость США

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер осудил подход администрации президента Дональда Трампа к войне РФ против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление сенатора приводит Politico.

Шумер убежден, что своими действиями Трамп ставит под угрозу отношения с европейскими союзниками и делает США "слабыми" перед противниками.

Он предупредил, что стратегия Трампа может поощрить врагов страны, таких как Китай и Иран.

"Хуже всего то, что это признак слабости Соединенных Штатов. Это сигнал для всех диктаторов в Китае, Северной Корее и Иране, что если вы выступите против Трампа, вы получите то, что хотите", – отметил Шумер.

По его словам, "было бы моральной трагедией подвести Зеленского" и отказаться от переговоров о перемирии. Однако, как считает Шумер, президент Трамп "движется в этом направлении".

Напомним, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане Трамп раскритиковал последние удары России по украинским городам и выразил сомнение, что хозяин Кремля Путин хочет завершить войну, а также пригрозил ему санкциями.

Впоследствии Трамп сказал, что Путин должен прекратить боевые действия и заключить мирное соглашение.

Между тем государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ближайшая неделя будет "критически важной" для решения Штатов о том, продолжать ли попытки остановить войну между РФ и Украиной.