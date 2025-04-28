У словацькій коаліції наростає напруженість через непопулярний податок

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо твердо стоїть на позиції щодо нещодавно введеного – і дуже непопулярного – податку на фінансові операції, незважаючи на зростання тиску з боку власної коаліції з метою його зміни або скасування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Фіцо назвав податок "наразі таким, що не підлягає скасуванню" і нагадав своїм партнерам по коаліції на недільній пресконференції, що всі вони проголосували за нього в парламенті.

Він закликав меншу коаліційну партію SNS запропонувати, де знайти необхідні доходи, якщо вони наполягають на змінах. Фіцо заявив, що готовий "вирішити технічні питання, пов'язані з податком на транзакції".

Податок на фінансові операції був введений у Словаччині у квітні в рамках ширших заходів задля скорочення дефіциту державного бюджету. Податок, спрямований на підприємства та самозайнятих осіб, становить 0,4% від певних фінансових операцій, що здійснюються фінансовими установами, які працюють у Словаччині, та 0,8% від зняття готівки.

З моменту його введення словацькі соціальні мережі заполонили скриншоти розчарованих підприємців, які демонструють вартість податку.

Позиція Фіцо щодо цього податку лише поглибила напруженість всередині коаліції.

SNS є найгучнішим критиком податку і вже минулого тижня подала до парламенту законопроєкт, який звільняє від податку приватних підприємців та підприємства з річним оборотом до 100 тисяч євро.

Лідер партії Андрей Данко заявив у неділю, що він волів би повністю скасувати податок, але не хоче ризикувати розпадом коаліції. У відповідь на заяву Фіцо про те, що податок не може бути скасований, Данко зазначив, що прем'єр-міністр "не виключив внесення поправок".

Заклики принаймні внести поправки до податку набирають обертів і в партії "Голос", другому за величиною партнері коаліції.

"Давайте поговоримо про те, як його змінити", – заявив у неділю лідер партії Матуш Шутай Ешток. До нього приєднався спікер парламенту Ріхард Раші, також з "Голосу", який закликав міністра фінансів підготувати аналіз очікуваних надходжень від податку (700 млн євро) і запропонувати корективи.

Під час недільної пресконференції Фіцо також визнав "певну нервозність" щодо того, як було вирішено нещодавню коаліційну кризу.

До березня його уряд боровся з внутрішніми конфліктами, що не давало йому можливості зберегти стабільну парламентську більшість і викликало критику з боку членів коаліції. Криза була подолана шляхом надання міністерських посад бунтівним депутатам, що дозволило відновити більшість у парламенті.

Нагадаємо, палата депутатів Словаччини відхилила проєкт резолюції опозиції, що закликав Росію вивести свої війська з України та засуджував російські атаки на Кривий Ріг і Суми.