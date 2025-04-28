В словацкой коалиции нарастает напряженность из-за непопулярного налога

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо твердо стоит на своей позиции относительно недавно введенного – и очень непопулярного – налога на финансовые операции, несмотря на растущее давление со стороны собственной коалиции с целью его изменения или отмены.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Фицо назвал налог "на данный момент не подлежащим отмене" и напомнил своим партнерам по коалиции на воскресной пресс-конференции, что все они проголосовали за него в парламенте.

Он призвал меньшую коалиционную партию SNS предложить, где найти недостающие доходы, если они настаивают на изменениях. Фицо заявил, что готов "решить технические вопросы, связанные с налогом на транзакции".

Налог на финансовые операции был введен в Словакии в апреле в рамках более широких мер по сокращению дефицита государственного бюджета. Налог, направленный на предприятия и самозанятых лиц, составляет 0,4% от определенных финансовых операций, осуществляемых финансовыми учреждениями, работающими в Словакии, и 0,8% от снятия наличных.

С момента его введения словацкие социальные сети заполонили скриншоты разочарованных предпринимателей, которые демонстрируют стоимость налога.

Позиция Фицо по поводу этого налога только усугубила напряженность внутри коалиции.

SNS является самым громким критиком налога и уже на прошлой неделе подала в парламент законопроект, который освобождает от налога частных предпринимателей и предприятия с годовым оборотом до 100 тысяч евро.

Лидер партии Андрей Данко заявил в воскресенье, что он хотел бы полностью отменить налог, но не хочет рисковать распадом коалиции. В ответ на заявление Фицо о том, что налог не может быть отменен, Данко отметил, что премьер-министр "не исключил внесения поправок".

Призывы хотя бы внести поправки в налог набирают обороты и в партии "Голос", втором по величине партнере коалиции.

"Давайте поговорим о том, как его изменить", – заявил в воскресенье лидер партии Матуш Шутай Эшток. К нему присоединился спикер парламента Рихард Раши, также из "Голоса", который призвал министра финансов подготовить анализ ожидаемых поступлений от налога (700 млн евро) и предложить коррективы.

Во время воскресной пресс-конференции Фицо также признал "определенную нервозность" в отношении того, как был решен недавний коалиционный кризис.

До марта его правительство боролось с внутренними конфликтами, что не давало ему возможности сохранить стабильное парламентское большинство и вызывало критику со стороны членов коалиции. Кризис был преодолен путем предоставления министерских постов мятежным депутатам, что позволило восстановить большинство в парламенте.

Напомним, палата депутатов Словакии отклонила проект резолюции оппозиции, призывавший Россию вывести свои войска из Украины и осуждавший российские атаки на Кривой Рог и Сумы.