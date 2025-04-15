Словацький парламент відмовився засуджувати Росію за атаки на Суми і Кривий Ріг

Палата депутатів Словаччини відхилила проєкт резолюції опозиції, що закликав Росію вивести свої війська з України та засуджував російські атаки на Кривий Ріг і Суми.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SME.

Пропозицію на розгляд виніс опозиційний депутат Ондрей Достал, але більшість депутатів відхилили її.

Рішення було очікуваним, оскільки більшість у парламенті Словаччини контролює коаліція на чолі з премʼєр-міністром Робертом Фіцо.

Зазначимо, що напередодні Фіцо відмовився прямо засудити напад Росії на Суми, зазначивши, що у нього "недостатньо інформації".

Фіцо також відкинув заклик глави дипломатії ЄС Каї Каллас до європейських лідерів не відвідувати Москву з нагоди так званого параду перемоги 9 травня.

Премʼєр Словаччини вкотре підтвердив, що 9 травня його можна буде знайти у Москві.