США ввели санкції проти трьох суден, пов'язаних з підтримуваними Іраном хуситами

США ввели санкції проти трьох суден за звинуваченнями у постачанні нафтопродуктів хуситам.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Міністерство фінансів США заявило, що ці судна перевозили скраплений нафтовий газ і газове масло до порту, контрольованого хуситами в Ємені.

У заяві наголосили, що група, підтримувана Іраном і визнана терористичною організацією США, використовує прибутки від продажу нафтопродуктів для фінансування військових матеріалів, що "створює штучний дефіцит життєво необхідних товарів для простих єменців і сприяє безконтрольній корупції серед лідерів хуситів".

Дії Міністерства фінансів торкаються суден під прапорами Сан-Марино Tulip BZ, Панами Maisan і Панами White Whale.

Як зазначено в заяві, Maisan використовувалося для експорту російської нафти та нафтопродуктів з лютого 2023 року.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США 13 березня оголосило про черговий пакет санкцій проти нафтового сектора Ірану, включно з компаніями та суднами, повʼязаними з його "тіньовим флотом".

Між тим, за даними ЗМІ, Іран домагається пом’якшення санкцій в рамках "ядерних переговорів" зі США.