ЗМІ: Іран домагається пом’якшення санкцій в рамках "ядерних переговорів" зі США

Іран прагнув домогтися послаблення санкцій з боку США в обмін на обмеження своєї ядерної програми під час непрямих переговорів з американською стороною у суботу.

Про це інформує видання The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

Зустрічі в столиці Оману стали першими переговорами на найвищому рівні між США й Іраном за останні роки, обидві сторони виступили з відносно позитивними заявами опісля.

Білий дім назвав зустріч в Омані "кроком вперед", а міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що наступний раунд переговорів, запланований на наступну суботу, включатиме обговорення графіку переговорів і, можливо, загальних рамок для нової ядерної угоди.

Під час непрямих переговорів Арагчі передав через оманців "червоні лінії". Тегеран наполягає, що його ядерна програма має мирні цілі, і каже, що відкине вимоги про її ліквідацію.

Іранські офіційні особи заявили, що в рамках нової угоди вони хочуть якнайшвидшого послаблення економічних санкцій США, пов'язаних з ядерною програмою.

Вони також хочуть отримати доступ до мільярдів доларів, заморожених за кордоном, і припинити тиск США на китайських покупців нафти Тегерана в рамках послаблення обмежень, кажуть іранські та арабські посадовці.

В обмін на це Іран був би готовий повернутися до тих самих рівнів збагачення ядерної енергії, дозволених угодою 2015 року, з якої Трамп вивів США під час свого першого президентського терміну.

Малоймовірно, що Вашингтон погодиться зняти санкції без подальших зобов'язань з боку Тегерана щодо згортання ядерних програм. Адміністрація Трампа ще не погодилася з тим, що Іран матиме право збагачувати уран за новою угодою.

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф прилетів до Оману на переговори після зустрічі з лідером Росії Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі.

Раніше Трамп казав, що Іран зіткнеться з небаченими бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами.