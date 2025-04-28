США ввели санкции против трех судов, связанных с поддерживаемыми Ираном хуситами

США ввели санкции против трех судов по обвинениям в поставках нефтепродуктов хуситам.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Министерство финансов США заявило, что эти суда перевозили сжиженный нефтяной газ и газовое масло в порт, контролируемый хуситами в Йемене.

В заявлении подчеркнули, что группа, поддерживаемая Ираном и признанная террористической организацией США, использует доходы от продажи нефтепродуктов для финансирования военных материалов, что "создает искусственный дефицит жизненно необходимых товаров для простых йеменцев и способствует бесконтрольной коррупции среди лидеров хуситов".

Действия Министерства финансов касаются судов под флагами Сан-Марино Tulip BZ, Панамы Maisan и Панамы White Whale.

Как указано в заявлении, Maisan использовалось для экспорта российской нефти и нефтепродуктов с февраля 2023 года.

Напомним, Министерство финансов США 13 марта объявило о очередном пакете санкций против нефтяного сектора Ирана, включая компании и суда, связанные с его "теневым флотом".

Между тем, по данным СМИ, Иран добивается смягчения санкций в рамках "ядерных переговоров" с США.