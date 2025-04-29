Румунія піднімала F-16 і Eurofighter через російські дрони, що атакували Україну

Румунія піднімала у небо авіацію на тлі атаки російських дронів на прикордонні райони України в ніч на вівторок, 29 квітня.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Румунії, повідомляє "Європейська правда".

На тлі нової атаки РФ на Україну румунський Національний військовий командний центр близько 23.30 поінформував Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про оголошення повітряної тривоги в окрузі Тульча, а через систему RO-ALERT було надіслано попередження населенню північно-східної частини цього округу.

"Системи моніторингу та спостереження Міністерства національної оборони постійно контролювали повітряний простір у зоні", – йдеться у заяві румунського оборонного відомства.

Згідно з процедурами, два літаки F-16 Військово-повітряних сил Румунії та два літаки Eurofighter Військово-повітряних сил Італії, що перебували в службі повітряної поліції, піднялись у повітря, щоб виконувати завдання з спостереження та захисту румунського повітряного простору.

Відбій повітряної тривоги оголосили у вівторок, 29 квітня, близько 04:50, бойові літаки повернулися на авіабази дислокації.

"Система радіолокаційного спостереження Румунії вказала на можливість того, що траєкторія одного з безпілотників, задіяних в атаці, на дуже короткий час перетнула національний повітряний простір на відстань до 500 метрів", – заявили в Міноборони Румунії.

Останній контакт з цією повітряною ціллю був виявлений на території України, додали у відомстві.

Протягом вівторка сили Міноборони проведуть дослідження в районах, де існує ризик падіння уламків дронів, і продовжать місії з спостереження за повітряним простором.

У відомстві засудили атаки РФ на Україну, назвавши їх невиправданими та такими, що суперечать нормам міжнародного права.

Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року Міноборони Румунії винесло на громадське обговорення законопроєкт, який посилює заходи з регулювання повітряного простору, дронів та інших літальних апаратів.

У грудні уряд схвалив законопроєкт Міністерства оборони, який передбачає можливість збивати дрони, що порушують національний повітряний простір.

Як відомо, у прикордонні на румунському березі Дунаю вже неодноразово знаходили уламки ударних безпілотників, якими Росія атакує південні регіони України.