Румыния поднимала F-16 и Eurofighter из-за российских дронов, атаковавших Украину

Румыния поднимала в небо авиацию на фоне атаки российских дронов на приграничные районы Украины в ночь на вторник, 29 апреля.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Румынии, сообщает "Европейская правда".

На фоне новой атаки РФ на Украину румынский Национальный военный командный центр около 23.30 проинформировал Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям об объявлении воздушной тревоги в округе Тульча, а через систему RO-ALERT было отправлено предупреждение населению северо-восточной части этого округа.

"Системы мониторинга и наблюдения Министерства национальной обороны постоянно контролировали воздушное пространство в зоне", – говорится в заявлении румынского оборонного ведомства.

Согласно процедурам, два самолета F-16 Военно-воздушных сил Румынии и два самолета Eurofighter Военно-воздушных сил Италии, которые находились в службе воздушной полиции, поднялись в воздух, чтобы выполнять задачи по наблюдению и защите румынского воздушного пространства.

Отбой воздушной тревоги объявили во вторник, 29 апреля, около 04:50, боевые самолеты вернулись на авиабазы дислокации.

"Система радиолокационного наблюдения Румынии указала на возможность того, что траектория одного из беспилотников, задействованных в атаке, на очень короткое время пересекла национальное воздушное пространство на расстояние до 500 метров", – заявили в Минобороны Румынии.

Последний контакт с этой воздушной целью был обнаружен на территории Украины, добавили в ведомстве.

В течение вторника силы Минобороны проведут исследования в районах, где существует риск падения обломков дронов, и продолжат миссии по наблюдению за воздушным пространством.

В ведомстве осудили атаки РФ на Украину, назвав их неоправданными и противоречащими нормам международного права.

Напомним, в конце октября прошлого года Минобороны Румынии вынесло на общественное обсуждение законопроект, который усиливает меры по регулированию воздушного пространства, дронов и других летательных аппаратов.

В декабре правительство одобрило законопроект Министерства обороны, который предусматривает возможность сбивать дроны, нарушающие национальное воздушное пространство.

Как известно, в пограничье на румынском берегу Дуная уже неоднократно находили обломки ударных беспилотников, которыми Россия атакует южные регионы Украины.