МЗС: у подвійній ДТП під Варшавою постраждав щонайменш один українець

У Міністерстві закордонних справ України розповіли, що водій вантажівки, яка потрапила у другу ДТП на місці аварії автобуса під Варшавою – громадянин України; загальну кількість постраждалих українців уточнюють.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний коментар надали у пресслужбі МЗС.

У Міністерстві закордонних справ зазначили, що автобус – пасажирами якого, за даними ЗМІ, були українці і білоруси – рухався за маршрутом Мінськ – Вроцлав. Всередині були 26 пасажирів і водій. Автобус врізався в енергопоглинаючі бар’єри і перекинувся за 10 км від Варшави, поблизу села Давіди.

"Посольство України в Республіці Польща вживає заходів для перевірки інформації щодо наявності громадян України серед постраждалих", – зазначають у повідомленні.

Також в МЗС розповіли, що водій вантажівки, яка втрапила у ДТП на тому ж місці після першої аварії, є українцем.

"Під час проведення рятувальних робіт на місці першої ДТП в пожежну машину врізалася вантажівка та перекрила рух автотранспорту. Водій вантажівки є громадянином України", – йдеться у заяві.

Всього постраждали 15 осіб – українець-водій вантажівки, 12 пасажирів автобуса та двоє пожежників. Їх госпіталізували, решта пасажирів автобуса продовжили рух на іншому автобусі, наданому компанією-перевізником.

На місце аварії вирушив представник консульства, щоб надати необхідне сприяння.

Спершу повідомили, що внаслідок подвійної ДТП у лікарнях опинились 16 осіб, серед яких дитина.

В середині лютого у ДТП потрапив автобус Київ – Кишинів, тоді постраждали 16 людей.