Поблизу аеропорту Варшави перекинувся автобус з українцями, є постраждалі

16 осіб, серед яких дитина, потрапили до лікарень після двох серйозних аварій, що сталися у вівторок вранці на швидкісній дорозі біля аеропорту Варшави.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

У вівторок вранці на швидкісній дорозі S2 поблизу аеропорту Шопена у Варшаві сталися дві серйозні аварії.

Спочатку автобус, що перевозив громадян, зокрема України та Білорусі, на з'їзді з траси S2 на трасу S7, врізався в охоронні бар'єри і перекинувся на бік. У цьому місці є крутий поворот, і саме там сталася аварія.

фото Miejski Reporter

За мить, під час рятувальних робіт, сталася ще одна небезпечна аварія. У машину пожежної охорони врізалася вантажівка.

До лікарень потрапило загалом 16 осіб, серед них дитина. Стан двох постраждалих важкий. Їх національність не уточнюють.

Зранку на місці працювало понад 100 пожежників і понад 70 медичних працівників. На проїжджій частині швидкісної дороги S2 на рівні селища Давиди, між розв'язками Пулавська і Аеропорт, розставлено медичні намети; частина проїжджої частини була заблокована.

Складнощі в дорожньому русі мали тривати щонайменше до 8:00, тому автомобілістам радили оминати швидкісну дорогу S2 біля аеропорту.

В середині лютого у ДТП потрапив автобус Київ-Кишинів, тоді постраждали 16 людей. Схожа ДТП була і в січні.