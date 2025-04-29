В МИД Украины рассказали подробности двойного ДТП под Варшавой: пострадал минимум один украинец

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что водитель грузовика, попавшего во второе ДТП на месте аварии автобуса под Варшавой, – гражданин Украины; общее число пострадавших украинцев уточняется.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий комментарий предоставили в пресс-службе МИД.

В Министерстве иностранных дел отметили, что автобус, пассажирами которого, по данным СМИ, были украинцы и белорусы, двигался по маршруту Минск – Вроцлав. Внутри находились 26 пассажиров и водитель. Автобус врезался в энергопоглощающие барьеры и перевернулся в 10 км от Варшавы, недалеко от села Давиды.

"Посольство Украины в Республике Польша принимает меры для проверки информации о наличии граждан Украины среди пострадавших", – отмечается в сообщении.

Также в МИД рассказали, что водитель грузовика, который попал в ДТП на том же месте после первой аварии, – украинец.

"Во время проведения спасательных работ на месте первого ДТП в пожарную машину врезался грузовик и перекрыл движение автотранспорта. Водитель грузовика – гражданин Украины", – говорится в заявлении.

Всего пострадали 15 человек – украинец-водитель грузовика, 12 пассажиров автобуса и двое пожарных. Их госпитализировали, остальные пассажиры автобуса продолжили движение на другом автобусе, предоставленном компанией-перевозчиком.

На место аварии выехал представитель консульства, чтобы оказать необходимое содействие.

Сначала сообщалось, что в результате двойного ДТП в больницах оказались 16 человек, среди которых ребенок.

В середине февраля в ДТП попал автобус Киев – Кишинев, тогда пострадали 16 человек.