Тарифна війна Трампа: Макрон збирає представників постраждалих секторів

Президент Франції Емманюель Макрон у четвер, 3 квітня, проведе зустріч з представниками галузей, які постраждають від анонсованих очільником Білого дому Дональдом Трампом тарифів.

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац, пише "Європейська правда".

Зустріч пройде в Єлисейському палаці о 16:00 за місцевим часом.

Як раніше зазначало агентство Reuters, після оголошення Трампом тарифів очікується, що продажі французького вина та спиртних напоїв у США скоротяться щонайменше на 20%.

Сполучені Штати є найбільшим ринком збуту французького вина та спиртних напоїв.

Президент США Дональд Трамп 2 квітня офіційно оголосив про початок торгової війни одночасно з усіма державами світу, анонсувавши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.

Оголошення Трампа стосувалося країн практично з усього світу, за винятком декількох держав, серед яких – Росія. У Білому домі сказали, що Росія залишилася поза увагою, оскільки американські санкції вже "унеможливлюють будь-яку значущу торгівлю".

Міністр фінансів США Скотт Бессент застеріг країни, проти яких Сполучені Штати 2 квітня розпочали торгову війну, від швидких кроків у відповідь Вашингтону.