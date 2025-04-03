Тарифная война Трампа: Макрон собирает представителей пострадавших секторов

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг, 3 апреля, проведет встречу с представителями отраслей, которые пострадают от анонсированных главой Белого дома Дональдом Трампом тарифов.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец, пишет "Европейская правда".

Встреча пройдет в Елисейском дворце в 16:00 по местному времени.

Как ранее отмечало агентство Reuters, после объявления Трампом тарифов ожидается, что продажи французского вина и спиртных напитков в США сократятся минимум на 20%.

Соединенные Штаты являются крупнейшим рынком сбыта французского вина и спиртных напитков.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля официально объявил о начале торговой войны одновременно со всеми государствами мира, анонсировав пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.

Объявление Трампа касалось стран практически со всего мира, за исключением нескольких государств, среди которых – Россия. В Белом доме сказали, что Россия осталась без внимания, поскольку американские санкции уже "делают невозможным любую значимую торговлю".

Министр финансов США Скотт Бессент предостерег страны, против которых Соединенные Штаты 2 апреля начали торговую войну, от быстрых ответных шагов Вашингтона.