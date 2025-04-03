Президент США офіційно оголосив про початок тарифної, або "торгової" війни одночасно з усіма державами світу, запровадивши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.

Про це він оголосив у середу ввечері на заході у Білому домі, повідомляє "Європейська правда".

На зібранні, що отримало назву "Зробимо Америку багатою знову", Дональд Трамп назвав 2 квітня "Днем звільнення Америки" і підкреслив, що він прагне захистити Америку від іноземних товарів. "Іноземні лідери крали наші робочі місця, іноземні шахраї розграбували наші заводи, а іноземні стерв'ятники розірвали на шматки нашу колись прекрасну американську мрію", – пояснив свою логіку президент США.

Президент Трамп своїм указом запровадив національний надзвичайний стан у зв'язку з дефіцитом у зовнішній торгівлі США. Для подолання цього дефіциту Сполучені Штати запроваджують мита на весь імпорт, із мінімальним базовим рівнем у 10%. Держави, з якими у США сформований ключовий дефіцит, отримують вищий тариф.

Наразі Білий дім опублікував візуальну таблицю, у якій, втім, присутні не всі країни світу (наприклад, немає Росії, яка, найімовірніше, отримає найменший тариф у 10%. Також у списку немає сусідніх Канади та Мексики, для яких діятиме особлива схема: очікується запровадження тарифу у 25%, однак діятиме також нульовий тариф для товарних груп, що підпадатимуть під виняток щодо північноамериканської зони вільної торгівлі.

LIBERATION DAY RECIPROCAL TARIFFS 🇺🇸 pic.twitter.com/ODckbUWKvO – The White House (@WhiteHouse) April 2, 2025

Держави Європейського союзу отримають митний тариф у 20% для експорту в США. Україна матиме найменший тариф у 10%.

Найвищий з наразі задекларованих суверенних тарифів у розмірі 50% матимуть товари з африканського Лесото та французького заморського володіння Сен-П'єр і Мікелон, що розташоване біля узбережжя Канади.

Вже відомо, що частина держав світу готує взаємні торговельні заходи. У тому числі економічну відповідь планує запровадити ЄС. Зараз Брюссель готує екстрені заходи, аби помʼякшити наслідки тарифів Трампа.

Президент Євроради заявив, що тарифи Трампа – "велика економічна помилка".

Рішення Трампа вдарить також по його друзях. Так, італійська прем’єрка Мелоні каже, що тарифи Трампа матимуть "важкі наслідки" для Італії.