Чотирьом кандидатам у члени ЄС Трамп призначив митні тарифи понад 30%

Чотири країни-кандидати на вступ до ЄС опинились серед держав, щодо яких президент США Дональд Трамп розпорядився запровадити одні з найвищих тарифів у рамках своєї політики із встановлення "справедливості" в торгівлі зі світовими державами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, цими державами є Молдова, Сербія, Боснія та Північна Македонія. Для Сербії тарифна ставка складе 37%, для Боснії – 35%, для Північної Македонії – 33%, для Молдови – 31%.

Таким чином ці чотири країни увійшли до списку держав, які Сполучені Штати вважають своїми "найбільшими кривдниками" у питаннях торгівлі.

Решта країн-кандидатів на вступ до ЄС, серед яких Україна, Албанія, Чорногорія, Грузія, Косово та Туреччина, будуть обкладені "базовими" 10-відсотковими митами.

Водночас додаткова тарифна ставка для держав Європейського Союзу складе 20%.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 2 квітня офіційно оголосив про початок торгової війни одночасно з усіма державами світу, анонсувавши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.

Оголошення Трампа стосувалося країн практично з усього світу, за винятком декількох держав, серед яких – Росія. У Білому домі сказали, що Росія залишилася поза увагою, оскільки американські санкції вже "унеможливлюють будь-яку значущу торгівлю".

Міністр фінансів США Скотт Бессент застеріг країни, проти яких Сполучені Штати 2 квітня розпочали торгову війну, від швидких кроків у відповідь Вашингтону.