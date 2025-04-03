Четырем кандидатам в члены ЕС Трамп назначил таможенные тарифы более 30%

Четыре страны-кандидата на вступление в ЕС оказались среди государств, в отношении которых президент Дональд Трамп распорядился ввести одни из самых высоких тарифов в рамках своей политики по установлению "справедливости" в торговле с мировыми державами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, этими государствами являются Молдова, Сербия, Босния и Северная Македония. Для Сербии тарифная ставка составит 37%, для Боснии – 35%, для Северной Македонии – 33%, для Молдовы – 31%.

Таким образом эти четыре страны вошли в список государств, которые Соединенные Штаты считают своими "самыми большими обидчиками" в вопросах торговли.

Остальные страны-кандидаты, среди которых Украина, Албания, Черногория, Грузия, Косово и Турция, будут обложены "базовыми" 10-процентными пошлинами.

В то же время, дополнительная тарифная ставка для государств Европейского Союза составит 20%.

Напомним, президент США Дональд Трамп 2 апреля официально объявил о начале торговой войны одновременно со всеми государствами мира, анонсировав пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.

Объявление Трампа касалось стран практически со всего мира, за исключением нескольких государств, среди которых – Россия. В Белом доме сказали, что Россия осталась без внимания, поскольку американские санкции уже "делают невозможным любую значимую торговлю".

Министр финансов США Скотт Бессент предостерег страны, против которых Соединенные Штаты 2 апреля начали торговую войну, от быстрых ответных шагов Вашингтона.