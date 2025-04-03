Каллас: у торгових війнах немає переможців

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що у торгових війнах немає переможців і за все зрештою доведеться платити звичайним споживачам.

Про це вона сказала перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС у четвер у Варшаві, повідомляє "Європейська правда".

Каллас коментувала запровадження Сполученими Штатами масштабних митних тарифів проти країн світу.

"У торгових війнах немає переможців, і зрозуміло, що всі ці митні тарифи піднімуть ціни для споживачів, і врешті-решт ми будемо змушені заплатити за все", – сказала глава європейської дипломатії.

Вона підкреслила, що країни ЄС ведуть дуже важливу співпрацю із США в оборонній сфері. Водночас, маючи зараз власну "Білу книгу", Євросоюз буде працювати над посиленням власної оборонної промисловості.

"Зараз ми багато (зброї) купуємо в американців, але нам потрібно диверсифікувати наш портфель, щоб у нас були можливості виробляти тут боєприпаси та інші речі, які нам потрібні, а також мати можливість купувати в інших союзників, щоб у нас був диверсифікований портфель", – наголосила Каллас.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент застеріг країни, проти яких Сполучені Штати 2 квітня розпочали торгову війну, від швидких кроків у відповідь Вашингтону.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала оголошені Трампом нові тарифи "серйозним ударом по світовій економіці" і заявила, що Європейський Союз готовий дати відповідь.

Оголошення США щодо масштабних тарифів стосувалося країн практично з усього світу, за винятком декількох держав, серед яких – Росія. У Білому домі сказали, що Росія залишилася поза увагою, оскільки американські санкції вже "унеможливлюють будь-яку значущу торгівлю".