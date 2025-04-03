Каллас: в торговых войнах нет победителей

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в торговых войнах нет победителей и за все в конце концов придется платить обычным потребителям.

Об этом она сказала перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС в четверг в Варшаве, сообщает "Европейская правда".

Каллас комментировала введение Соединенными Штатами масштабных таможенных тарифов против стран мира.

"В торговых войнах нет победителей, и понятно, что все эти таможенные тарифы поднимут цены для потребителей, и в конце концов мы будем вынуждены заплатить за все", – сказала глава европейской дипломатии.

Она подчеркнула, что страны ЕС ведут очень важное сотрудничество с США в оборонной сфере. В то же время, имея сейчас собственную "Белую книгу", Евросоюз будет работать над усилением собственной оборонной промышленности.

"Сейчас мы много (оружия) покупаем у американцев, но нам нужно диверсифицировать наш портфель, чтобы у нас были возможности производить здесь боеприпасы и другие вещи, которые нам нужны, а также иметь возможность покупать у других союзников, чтобы у нас был диверсифицированный портфель", – подчеркнула Каллас.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент предостерег страны, против которых Соединенные Штаты 2 апреля начали торговую войну, от быстрых ответных шагов Вашингтону.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала объявленные Трампом новые тарифы "серьезным ударом по мировой экономике" и заявила, что Европейский Союз готов дать ответ.

Объявление Трампа касалось стран практически со всего мира, за исключением нескольких государств, среди которых – Россия. В Белом доме сказали, что Россия осталась без внимания, поскольку американские санкции уже "делают невозможной любую значимую торговлю".