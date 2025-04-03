Туск про тарифи Трампа: потрібні належні рішення

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував оголошені президентом США Дональдом Трампом масштабні тарифи, які торкнулись, зокрема Євросоюзу.

Відповідний допис він опублікував в Х, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи тарифи Трампа, Туск зазначив, що "дружба означає партнерство".

"Партнерство означає дійсно і по-справжньому взаємні тарифи. Необхідні належні рішення", – наголосив польський прем’єр.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент застеріг країни, проти яких Сполучені Штати 2 квітня розпочали торгову війну, від швидких кроків у відповідь Вашингтону.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала оголошені Трампом нові тарифи "серйозним ударом по світовій економіці" і заявила, що Європейський Союз готовий дати відповідь.

Оголошення США щодо масштабних тарифів стосувалося країн практично з усього світу, за винятком декількох держав, серед яких – Росія. У Білому домі сказали, що Росія залишилася поза увагою, оскільки американські санкції вже "унеможливлюють будь-яку значущу торгівлю".