Туск о тарифах Трампа: нужны надлежащие решения
Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал объявленные президентом США масштабные тарифы, которые коснулись, в частности Евросоюза.
Соответствующее сообщение он опубликовал в Х, сообщает "Европейская правда".
Комментируя тарифы Трампа, Туск отметил, что "дружба означает партнерство".
"Партнерство означает действительно и по-настоящему взаимные тарифы. Необходимы надлежащие решения", – подчеркнул польский премьер.
Напомним, министр финансов США Скотт Бессент предостерег страны, против которых Соединенные Штаты 2 апреля начали торговую войну, от быстрых шагов в ответ Вашингтону.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала объявленные Трампом новые тарифы "серьезным ударом по мировой экономике" и заявила, что Европейский Союз готов дать ответ.
Объявление США о масштабных тарифах касалось стран практически со всего мира, за исключением нескольких государств, среди которых – Россия. В Белом доме сказали, что Россия осталась без внимания, поскольку американские санкции уже "делают невозможным любую значимую торговлю".