Туск о тарифах Трампа: нужны надлежащие решения

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал объявленные президентом США масштабные тарифы, которые коснулись, в частности Евросоюза.

Соответствующее сообщение он опубликовал в Х, сообщает "Европейская правда".

Комментируя тарифы Трампа, Туск отметил, что "дружба означает партнерство".

"Партнерство означает действительно и по-настоящему взаимные тарифы. Необходимы надлежащие решения", – подчеркнул польский премьер.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент предостерег страны, против которых Соединенные Штаты 2 апреля начали торговую войну, от быстрых шагов в ответ Вашингтону.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала объявленные Трампом новые тарифы "серьезным ударом по мировой экономике" и заявила, что Европейский Союз готов дать ответ.

Объявление США о масштабных тарифах касалось стран практически со всего мира, за исключением нескольких государств, среди которых – Россия. В Белом доме сказали, что Россия осталась без внимания, поскольку американские санкции уже "делают невозможным любую значимую торговлю".