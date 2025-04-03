Прем’єр Норвегії розповів, чи відповідатиме країна на нові тарифи Трампа

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про запровадження нових тарифів, а також розповів, чи відповідатиме на них його країна.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання слухачів радіо NRK, повідомляє "Європейська правда".

У Стьоре спитали, чи готується відповідь на 15%-і тарифи США, які стосуватимуться Норвегії.

У відповідь він заявив, що після оголошення Трампа "з’явиться можливість для переговорів".

"Великі гравці, ймовірно, візьмуть на себе ініціативу. Ми чекаємо на реакцію ЄС", – зазначив норвезький прем’єр.

На уточнювальне питання, чи означає це, що Норвегія не відповідатиме на тарифи Трампа жодним чином, Стьоре відповів: "Я не хочу робити таких висновків зараз, тому що нам потрібно отримати загальне уявлення про те, що це означає для норвезьких компаній".

"Контрзаходи не завжди є найкращим захистом у таких ситуаціях. Але зараз ми повинні діяти мудро і розумно, я б сказав. Норвегія не може погрожувати США з метою змінити ці тарифи, але ми повинні тісно співпрацювати, особливо з нашими найважливішими партнерами, а вони знаходяться в Європі", – резюмував Стьоре.

Як відомо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала оголошені Трампом нові тарифи "серйозним ударом по світовій економіці" і заявила, що Європейський Союз готовий дати відповідь.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас своєю чергою відзначила, що у торгових війнах немає переможців і за все зрештою доведеться платити звичайним споживачам.