Премьер Норвегии рассказал, будет ли страна отвечать на новые тарифы Трампа

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о введении новых тарифов, а также рассказал, будет ли отвечать на них его страна.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос слушателей радио NRK, сообщает "Европейская правда".

У Стёре спросили, готовится ли ответ на 15-процентные тарифы США, которые будут касаться Норвегии.

В ответ он заявил, что после объявления Трампа "появится возможность для переговоров".

"Крупные игроки, вероятно, возьмут на себя инициативу. Мы ждем реакции ЕС", – отметил норвежский премьер.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что Норвегия не будет отвечать на тарифы Трампа никак, Стёре ответил: "Я не хочу делать таких выводов сейчас, потому что нам нужно получить общее представление о том, что это означает для норвежских компаний".

"Контрмеры не всегда являются лучшей защитой в таких ситуациях. Но сейчас мы должны действовать мудро и разумно, я бы сказал. Норвегия не может угрожать США с целью изменить эти тарифы, но мы должны тесно сотрудничать, особенно с нашими важнейшими партнерами, а они находятся в Европе", – резюмировал Стёре.

Как известно, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала объявленные Трампом новые тарифы "серьезным ударом по мировой экономике" и заявила, что Европейский Союз готов дать ответ.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в свою очередь отметила, что в торговых войнах нет победителей и за все в конце концов придется платить обычным потребителям.