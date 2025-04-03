Румунія обіцяє підтримку своєму бізнесу, по якому вдарять тарифи Трампа

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку пообіцяв інструменти підтримки румунським компаніям, які постраждають від мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Чолаку заявив, що уряд готує програми підтримки для усіх сфер промисловості, що постраждають від Трампових мит.

"Ми захистимо румунські компанії усіма наявними інструментами… Ми готуємо заходи підтримки для усіх постраждалих індустрій через програми державної допомоги, які будуть максимально ефективними й простими для застосування, щоб ефект був відчутний якнайшвидше", – сказав прем’єр, відкриваючи засідання уряду.

До імпорту у США з Румунії, як і всіх членів ЄС, буде застосовуватися мито 20%.

За румунською офіційною статистикою, торік Румунія експортувала до США товари на суму понад 2 млрд доларів, тоді як імпорт зі США перевищував один мільярд. Основними товарами для експорту є різні електроприлади, а також сталь, алюміній і товари автомобільної промисловості.

Як відомо, увечері 2 квітня президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про початок "торгової" війни одночасно з усіма державами світу, запровадивши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.

Держави ЄС отримають митний тариф у 20% для експорту в США. Україна матиме найменший тариф у 10%.

Брюссель готує екстрені заходи, аби помʼякшити наслідки тарифів Трампа.