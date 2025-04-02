Bloomberg: ЄС готує екстрені заходи, аби помʼякшити наслідки тарифів Трампа

Європейський Союз готує пакет надзвичайних заходів, призначених для підтримки тих галузей економіки, які можуть найбільше постраждати від майбутніх тарифів США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізналось агентство Bloomberg.

За словами джерел Bloomberg, Європейська комісія працює над короткостроковими пропозиціями щодо економічної підтримки окремих галузей економіки, які постраждають від тарифів.

Їх супроводжуватимуть реформи й підвищення конкурентоспроможності в ключових секторах, а також поліпшення функціонування єдиного ринку Євросоюзу, ідеться в публікації.

Паралельно ЄС готує позицію для переговорів зі США після набуття чинності тарифами, яка також передбачатиме можливості для взаємного компромісу – наприклад у сфері інвестицій чи послаблення регулювання.

У Євросоюзі не планують оголошувати негайну відповідь на тарифи США, оскільки потребуватимуть часу для оцінки їхнього впливу, пише Bloomberg.

Однак президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що ЄС "має багато козирів", зокрема дзеркальні тарифи та контрзаходи проти американських компаній, що працюють у сферах послуг та ІТ.

Як відомо, у середу Дональд Трамп оголосить про запровадження нових масштабних взаємних тарифів на товари світових торговельних партнерів.

Свій тарифний план американський президент назвав "Днем визволення", наголошуючи на тому, що тарифи повернуть США робочі місця і наповнять федеральний бюджет трильйонами доларів нових надходжень.

Трамп також казав, що ці тарифи стосуватимуться всіх країн.

Детальніше на цю тему – у статті Дональд Трамп змінює торгові правила для світу. Що має робити Україна.