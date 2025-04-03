Румыния обещает поддержку своему бизнесу, по которому ударят тарифы Трампа

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку пообещал инструменты поддержки румынским компаниям, которые пострадают от пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Чолаку заявил, что правительство готовит программы поддержки для всех сфер промышленности, пострадавших от пошлин Трампа.

"Мы защитим румынские компании всеми имеющимися инструментами ... Мы готовим меры поддержки для всех пострадавших индустрий через программы государственной помощи, которые будут максимально эффективными и простыми для применения, чтобы эффект был ощутим как можно быстрее", – сказал премьер, открывая заседание правительства.

К импорту в США из Румынии, как и всех членов ЕС, будет применяться пошлина 20%.

По румынской официальной статистике, в прошлом году Румыния экспортировала в США товары на сумму более 2 млрд долларов, тогда как импорт из США превышал один миллиард. Основными товарами для экспорта являются различные электроприборы, а также сталь, алюминий и товары автомобильной промышленности.

Как известно, вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп официально объявил о начале "торговой" войны одновременно со всеми государствами мира, введя пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.

Государства ЕС получат таможенный тариф в 20% для экспорта в США. Украина будет иметь наименьший тариф в 10%.

Брюссель готовит экстренные меры, чтобы смягчить последствия тарифов Трампа.