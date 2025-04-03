Лідер ультраправих Іспанії накинувся на уряд і Брюссель через нові мита США

Лідер іспанської ультраправої партії Vox Сантьяго Абаскаль звинуватив ЄС і своїх політичних опонентів в Іспанії у тому, що президент США Дональд Трамп вирішив запровадити нові 20-відсоткові мита щодо країн ЄС.

Про це Абаскаль написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Питання тарифів поставило іспанську ультраправу партію Vox – відданих прихильників Трампа та його радикальної програми – у скрутне становище.

Однак Абаскаль не став критикувати адміністрацію Трампа після оголошеного 2 квітня рішення. Натомість він звинуватив президенку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса та лідера консервативної Народної партії Альберто Нуньєса Фейхоо у нездатності захистити інтереси іспанського народу.

"Народна партія та соціалісти втягують нас у самовбивчу торгову війну. Наша економіка конкурує в нерівних умовах через ідеологічну бюрократію двопартійної системи. І єдине рішення, яке вони пропонують – це більше підкорятися Китаю, продовжувати війни і засуджувати тих, хто це засуджує. Ми повинні вигнати цю корумповану касту, яка принесла лише руїну і втрату свобод", – написав Абаскаль.

Іспанська федерація вина (FEV) назвала запровадження Трампом 20-відсоткового тарифу на продукцію з ЄС "значним ударом по іспанських виноробнях", для яких США є другим за величиною експортним напрямком, а для ігристих вин – напрямком номер один.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто також вважає Брюссель винним у тому, що президент США Дональд Трамп вирішив запровадити нові високі тарифні ставки щодо країн ЄС.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала оголошені Трампом нові тарифи "серйозним ударом по світовій економіці" і заявила, що Європейський Союз готовий дати відповідь.